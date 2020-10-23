ІНТЕРПАЙП підготує 80 місць для лікування пацієнтів з COVID-19  

Компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” в короткі терміни забезпечать 80 спеціалізованих місць для лікування хворих на коронавірус. Їх поставлять до лікарень Дніпра, Новомосковська та Нікополя. Подробиці — у наступному матеріалі.

Додаткових вісім десятків спеціалізованих місць для хворих на COVID-19 забезпечить компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону”. Допомогу спрямують в медустанови Дніпра, Новомосковська та Нікополя. Вони стануть повноцінною базою для лікування пацієнтів при зростанні кількості випадків.

70 місць призначені для стаціонарів і ще 10 – для реанімаційних відділень. Кожне таке місце укомплектують функціональними медичними ліжками, власними кисневими концентраторами й пульсоксиметрами.

А в реанімаційних у кожного хворого буде свій кардіомонітор, для постійного контролю за станом здоров’я. У міській раді Дніпра високо цінують таку допомогу.

Що стосується Дніпра, то медзаклади міста отримають 60 стаціонарних та 8 реанімаційних ліжкомісць. Чому важливо мати комплексно забезпечені ліжко-місця добре знають у лікарнях.

Поставки до медзакладів Дніпра та області розпочнуться вже листопаді. Загалом, компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондом Олени та Віктора Пінчуків спрямувала на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях 10 млн доларів. У Дніпропетровській області допомогу отримали понад 20 лікарень.