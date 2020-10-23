Через пандемію робота виборчих дільниць зазнає деяких змін

Напередодні голосування мерія зібрала пресу, аби показати — на які саме зміни чекати громадянам та яких правил дотримуватися. Зокрема, головні вимоги — це дбати про особисту гігієну та бути у засобах індивідуального захисту. Більш детально розповімо у наступному матеріалі.

Окрема кабінка й скринька для людей, в яких перевірка на вході показала підвищену температуру. То одне із нововведень на виборчих дільницях цьогоріч. Директор Індустріального коледжу каже, за всі роки, коли у заклад становився осередком для голосування, — такої ретельної та надзвичайно відповідальної підготовки ще не було.

Розмежувати людей у приміщенні допомагатиме і розмітка на підлозі. Риски розкреслені через півтора метра. Все, аби між людьми зберігалась соціальна дистанція. До речі, одночасно у приміщення зможуть зайти рівно стільки людей, скільки облаштують столів для комісії. Іншим виборцям доведеться чекати своєї черги на вулиці. Це один із недоліків, з яким потрібно змиритися при голосуванні під час пандемії.

Звісно ж, усі члени комісії працюватимуть у масках та гумових рукавчиках. На столах стоятимуть санітайзери. Громадяни також мають приходити у засобах індивідуального захисту та бажано прихопити із собою власну ручку.