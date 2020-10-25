Голосування відбувається в умовах карантину

Голосування в умовах карантину. Такого Україна ще не знала. Санітарна підготовка до дня виборів у Дніпрі розпочалася ще з ночі. На вулиці міста виїхали рятувальники, аби обробити дезінфектантом прилеглу до дільниць територію.

Готовність дільниць до голосування, а саме відповідність усім карантинним нормам, перевірялась напередодні. У тому числі під пильним наглядом ЗМІ. Та гарна картинка — то одне. А як насправді?

Пандемія додала головні болі не лише комісіям, а й звичайним виборцям ! Від обов’язкового носіння захисної маски та термоскрінінгу — до дотримання соціальної дистанції та обмеженої кількості людей у приміщенні дільниці. Чи виконують усі ці правила у Дніпрі — ми зараз перевіримо.

Це — виборча дільниця, що розташувалась на базі Медичної академії. На вході просять одягнути захисну маску та куди ж без цього — міряють температуру.

Черг на цій дільниці не спостерігається. Виборча комісія ознайомлена з санітарними вимогами й контролює ситуацію. Голова люб’язно демонструє усі протиепідеміологічні заходи, які тут впроваджені.

Не забули й про окрему кабінку для електорату з підвищеною температурою. Таких тут зранку ще не було. Однак прийняти потенційно хвору людину члени комісії — готові.

Поступово кількість охочих проголосувати збільшується. Однак, про дистанцію люди не забувають. Карантинні заходи, кажуть містяни, не заважають їм здійснити їхнє право підтримати обрані політсили.

А це вже виборча дільниця на базі школи №21. Й тут черга, хоч і невелика, але є. Причину такої затримки нам пояснюють одразу на вході.

Невелика черга тут й у самому приміщенні. Усі в масках та намагаються додержуватися хоча б мінімальної дистанції. Виходячи ж з кабінок з чималим стосом бюлетенів, люди з полегшенням — видихають.

За підтримку постійної чистоти та навіть стерильності тут відповідає пані Олександра. Кожні пів години полірує столи комісії, ручки дверей та парапети.

Голова ж виборчої комісії запевняє, поки що ніяких порушень карантинних правил з боку виборців не помічали. Якщо людина й заходить без маски, її одразу зупиняють та люб’язно просять це виправити.

Найцікавіше на нас чекало на третій виборчій дільниці, неподалік театру Опери та балету. Як вам ось ця чималенька черга? От і людям у ній, м’яко кажучи, не до жартів.

Через що ж тут така затримка? Виявляється, все через термометр, яким проводять термоскрінінг. Тільки на одну людину йде до хвилини часу. Та жінка, яка робить заміри, не бачить у цьому проблеми.

Голова ж виборчої дільниці тільки розводить руками — мовляв, який термометр видали, тим й користуються.

Та не термометром єдиним. Ось цей чоловік, до речі, член виборчої комісії, мабуть, забув — як потрібно носити захисну маску. І навіть після зауваження продовжує сперечатись.

І це далеко не поодинокий випадок. Ось відео з іншої виборчої дільниці у Дніпрі. У члена комісії маска на підборідді. А пані поряд взагалі забула її надягнути.

З усім тим поліція повідомляє, що зафіксованих порушень карантинних заходів на території області не було. Якщо правоохоронці й помічали людей без масок, обходились попередженням.

“Ми роз’яснюємо людям, що карантинні норми обов’язкові до виконання. Вони передбачені постановою Кабінету міністрів. Згідно з постановою, знаходження у громадській споруді має бути виключно в масці.”

Якість виконання карантинних заходів на виборах стане зрозумілою за декілька тижнів. Усі крапки над “і” розставить статистика захворюваності на коронавірус.