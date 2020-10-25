25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Люди голосують за депутатів до обласних, районних та міських рад. А також обирають очільників територіальних громад. На цих виборах за посаду міського голови Дніпра борються одразу 17 кандидатів.

Це середня школа №2, розташована в центральному районі Дніпра. Тут одразу дві виборчі дільниці — на першому та другому поверхах закладу. Охочих проголосувати чимало.

Свій громадянський обов’язок виконує й Олена Андріївна з онукою. Попри поважний вік, жінка вирішила не пропускати вибори.

А це вже інша дільниця, але в будівлі тієї ж школи. Тут виборців менше, але процес триває.

Тільки-но нам відзвітували про те, що все йде за планом, як помічаємо ось цього чоловіка!

Голова виборчої дільниці спершу погрожує поліцією, а потім люб’язно супроводжує чоловіка до кабінки для голосування. Мовляв, людина заплуталася — з ким не буває.

На вулиці ж на виборців чекає волонтер з ось такою картонною скринькою. Він пропонує відповісти на питання від президента — анонімно заповнити анкету, схожу на бюлетень. Черги тут немає, та потроху відповіді набираються.

А от тутешній волонтер розмовляти з нами відмовився. Натомість говірким виявився його колега, який працює під іншою виборчою дільницею, в Соборному районі.

Хлопець каже: тут все серйозно. Скринька хоча й картонна, але опломбована. І до відповідей виборців ніхто доступу немає.

Дільниця, біля якої працює хлопець, не дуже велика, та виборців тут вистачає.

В цілому явка на виборах в нашому регіоні не надто висока. На 12:00 в області проголосувало близько 15% електорату, в Дніпрі ще менше — трохи більш як 10%. Ми вирішили вийти на вулиці й дізнатися, чи багато з містян ще збирається до дільниць.

А ось чинний міський голова Дніпра свій громадський обов’язок виконав ще опівдні. Борис Філатов проголосував на дільниці в Аграрно-економічному університеті.

Голосування Дніпрі та області проходять без масових порушень виборчого законодавства. Втім, деякі таки маємо. Так, у Нікопольському районі літній чоловік розірвав бюлетені. Як потім пояснив журналістам, у такий спосіб він висловив своє невдоволення. Мовляв, звернувся за допомогою до членів комісії, а ті йому відмовили. За розірвані бюлетені на пенсіонера склали протокол.

В Нікополі ж правоохоронці викрили так звану “карусель”. За незаповнений бюлетень з кандидатами на посаду міського голови, людям пропонували по 200 гривень. Також на Дніпропетровщині були випадки фотографування бюлетенів. Відеозапис одного з таких порушень потрапив у соцмережі.

В цілому ж ситуація під контролем, кажуть правоохоронці.

Остаточно говорити про те, що вибори минули спокійно, можна буде навіть не після закриття дільниць, а коли відбудеться підрахунок усіх голосів. Нерідко саме на цьому етапі виникають численні непорозуміння та порушення закону.