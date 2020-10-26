450 порушень зафіксували в області у день голосування

26.10.2020 18:15

Пошкодження бюлетенів, незаконна агітація та публічне розголошення результатів. 450 порушень виборчого законодавства зафіксували наДніпропетровщині у день голосування. Розглянувши їх, поліція склала майже 30 адмінпротоколів та відкрила з десяток кримінальних проваджень. Останні пов’язані з фактами підкупу та перешкоджання права виборів. У поліції вважають, що ситуація на дільницях була досить спокійною, особливо у порівнянні з минулими виборами. За деякими інцидентами наразі проводять перевірки. Усіх порушників затримано.

“У місті Дніпро був здійснений напад на дільницю, в якій підраховувалися голоси. Злочинці поліцією затримані у порядку статті 208. Відкрито два кримінальних провадження.”

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