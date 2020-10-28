За минулу добу в Україні від коронавірусу загинули аж 165 людей — це найбільше від початку пандемії. А на Дніпропетровщині вперше зареєстрували майже 500 заражень. Чиновники заговорили про наближення до червоної зони. Загалом в Україні за добу виявили близько 7,5 тисяч хворих. Детальніше про ситуацію — дивіться далі в сюжеті.

Вперше від початку пандемії за добу в області виявили 497 хворих на COVID. Це вдвічі більше, аніж днем раніше. 30 нових інфікованих – з Кривого Рогу, 16 – з Павлограда та аж 419 – із Дніпра. Наразі в місті хворіють близько 4,5 тисяч людей. Переважна більшість лікуються вдома, в стаціонарах перебувають півтисячі пацієнтів.

Наразі у лікарнях області завантажені близько 56% ліжок для хворих на COVID-19. Очільник Облдержадміністрації Олександр Бондаренко заявив, що Дніпропетровщина наближається до червоної зони та звернувся із вимогою до підприємців.

Загалом за минулу добу в Україні виявили 7474 хворих на COVID-19. Найбільше на Харківщині – 635, Одещині – 567 та в місті Києві – 563. У лікарнях вже зайняті близько половини усіх ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

Вчора в Україні встановлено тривожний антирекорд. За добу коронавірус забрала життя 165 людей. Серед них й міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. Чоловік був лідером виборчих перегонів. Тепер мера доведеться обирати наново.

Коронавірус все більше набирає обертів й у західній Європі. Так у Франції зафіксовано найвищий рівень смертності із початку квітня. Половина усіх пацієнтів в реанімаціях – це хворі на коронавірус. Влада із дня на день планує оголосити повернення до жорсткого карантину із повним локдауном. Тривожні новини надходять й із Росії. У частини добровольців, яким ввели національну вакцину Супутник V виявили коронавірус.