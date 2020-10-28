Краса врятує світ! Дніпровські моделі долучились до акції “Замалюй рекламу наркотиків”. У такий спосіб учасниці хотіли привернути увагу до проблеми наркоманії серед підлітків та очистити стіни міста від незаконної пропаганди. Взяти участь у цьому проєкті можуть всі небайдужі. Й навіть отримати за це невелике винагородження. Про соціальну ініціативу дивіться далі!

Не словом, а ділом! З десяток претенденток на звання “Міс Дніпро 2020” замальовували наркотичну рекламу на стінах. Об’єктом їхніх зусиль став студентський гуртожиток на вулиці Гагаріна.

Марина разом зі своїми конкурентками долучилась до акції “Замалюй”. Дівчина каже — зробила це не вагаючись, бо розуміє, що не хоче, аби на суспільство мала вплив наркотична пропаганда.

Самі ж ініціатори акції кажуть — створили проєкт “Замалюй” оскільки вже несили спостерігати за тим, як Дніпро потопає в брудній рекламі та розповсюдженні незаконних хімічних речовин. Тому і взялися виправляти цю ситуацію.

Проєкт діє три тижні. За цей час до нього долучились близько 50 людей. Які встигли замалювати приблизно 300 наркотичних написів на стінах по всьому місту. Мета засновників поширювати ідею боротьби з наркоманією та залучати до цього якомога більше громадян.

Саме так, призи, вам не почулося! За кожну замальовану наркотичну рекламу нараховують бали, які потім можна обміняти на невеличкий подарунок. Зокрема, обираєте сертифікат. Серед запропонованого: горнятко кави, тренування у спорт залі та багато іншого. Нещодавно партнером акції стала і національна федерація кіберспорту України.

Тож вважають, що зможуть привернути увагу багатьох небайдужих.

До акції “Замалюй рекламу наркотиків” долучилась і наша знімальна група.