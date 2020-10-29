Підсумки виборів у Дніпрі досі невідомі

29.10.2020 17:48

Дніпровської територіальна виборча комісія вже опрацювала близько 70% бюлетенів із кандидатами в депутати облради та районних рад. Після того, як повністю внесуть ці дані, комісії візьмуться за підрахунок голосів за мера Дніпра та депутатів міськради. Тим часом по області вже з’являються перші офіційні результати виборів, та розгоряються пов’язані з ними скандали. Також стає відомо про нові порушення. Детальніше — далі в сюжеті.

Ось такі відеоролики із начебто соцопитуваннями з’явилися на ютуб-каналі Марганецької міськради. У них людей питають за кого ті голосували, й всі як один твердять — за Олену Жадько.

Олена Жадько — міська голова Марганця. У ЗМІ з’явилася інформація, що вона перемогла свого опонента Геннадія Боровика із відривом усього в 5 голосів. Проте ТВК прийняла рішення про перерахунок. За це пані мер вирішила подати на комісію до суду.

Ще один скандал зчинився на спецдільниці у лікарні села Новомайське під Кривим Рогом. Через помилку в бюлетенях не змогли проголосувати зо 4 десятки людей. Там надрукували прізвища кандидатів в депутати з іншого округу. Тож комісія вирішила призупинити голосування. Втім вибори все ж визнали такими, що відбулися.

Також місцеві ЗМІ повідомляють: у Новомосковську із результатом у понад 30% мерські перегони виграв Сергій Рєзнік. Фото відповідних протоколів з’явилися у мережі. За попередніми даними, у Павлограді перемагає Анатолій Вершина — із підтримкою в майже 58%. В Кам’янському — Андрій Білоусов з рейтингом в понад 65%. В Першотравенську — Оксана Винницька – 68%.

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