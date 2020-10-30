У Дніпрі діє програма співфінансування для ОСББ

Сила ОСББ! В одному із багатоквартирних будинків на Червоному Камені повністю замінили ліфтову систему. Цього домоглися мешканці через міську програму співфінансування. Вона значно полегшує містянам втілення коштовних проєктів. У даному випадку, більшу частину грошей за новий ліфт сплатила мерія. Й 30% виділили з бюджету ОСББ. Подробиці — дивіться далі.

Виконаний ремонт ліфта, установлена італійська лебідка. А ще замінені канати, обмежувач швидкості та троси. Це все про оновлений після ремонту ліфт у багатоквартирному будинку на Червоному Камені, 14. Анатолій мешкає тут з 90-х. Каже — ліфт постійно ламався й належним чином його ніколи не ремонтували. Додає, у підйомнику постійно хтось застрягав.

Молодець — то голова ОСББ, що подала документи на участь в проєкті співфінансування. За його умовами 30% грошей на ремонт беруть з бюджету ОСББ — це 60 000 гривень. Решту, а це 140 000 – виплатила мерія. Голова співтовариства власників каже — найскладніше було пояснити людям, що вони не мають здавати на це гроші додатково.

Користується міськими програмами жінка на повну. Плани на майбутнє також вже є.

Всього ж за поточний рік бюджету допомогли реалізувати 327 ініціатив. Це і заміна електромереж, і реконструкція тих же ліфтів.

На 2021-й рік дніпряни вже подали понад 400 заявок. Зараз у мерії працюють над тим, щоб наступного року програма співфінансування була профінансована з міського бюджету на 75 мільйонів гривень.