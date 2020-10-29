COVID-19 діагностовано у майже 400 мешканців області 

Переважна більшість в обласному центрі. По Україні ж в цілому кількість заражених коронавірусом знов понад 7 тисяч. В лідерах столиця, а також Харківська, Хмельницька та Одеська області. Зростання цифр спостерігається по всій Європі. У Франції новий масштабний карантин, У Німеччині 2 дні поспіль також фіксують рекордні показники. Детальніше про ситуацію в області, країні та світі — далі.

191 новий інфікований за минулу добу у Дніпрі. В стаціонарах міста знаходяться майже півтисячі пацієнтів, найбільше — у лікарні №21. Майже 4 тисячі перебувають на амбулаторному лікуванні. Медики нагадують про основні правила догляду за хворими в домашніх умовах. Важливе часте провітрювання. Бажана окрема кімната, якщо ні — то обов’язково тримати дистанцію.

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що роблять ПЛР-тести. Вони здійснили майже 6 тисяч виїздів та обстежили понад 36 тисяч осіб. В міністерстві охорони здоров’я заговорили про готовність запровадити новий метод тестування, що тільки но з’явився у світі.

В Україні серед числа нових випадків COVID-19 – 363 — це медики. Сьогодні в Дніпропетровській облдержадміністрації наголосили, що лікарі, що працюють з хворими на коронавірус отримали державні премії. Більш того, на обласному рівні медиків також вирішили підтримати.

Тим часом в решті світу коронавірус швидко набирає обертів. В лідерах США, Індія та Росія. Добова смертність в Європі за останній тиждень зросла на 40%. Франція оголосила локдаун. Від завтра виходити з дому можна буде лише за поважної причини — на роботу, в медзаклад, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися неподалік власного помешкання.