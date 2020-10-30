Дніпровська ТВК працює цілодобово

Дніпровська територіальна виборча комісія продовжує працювати в цілодобовому режимі. Комісія опрацювала вже 350 протоколів. Частину через помилки відправляють на уточнення. У першу чергу підраховують голоси за кандидатів в депутати до обласної та районних рад. І вже зовсім скоро стартує підрахунок протоколів за мера Дніпра та депутатів міськради. Процес пришвидшився, кажуть у ТВК, завдяки покращенню роботи електронної системи. Втім члени дільничних комісій втомлені та розраховують, що їхню виборчу документацію приймуть без зауважень.

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