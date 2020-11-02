У Дніпрі запрацювало п’яте соціальне таксі

Доступнішим стає місто для людей з інвалідністю. У Дніпрі закупили ще один спеціалізований автомобіль що допоможе жителям, яким важко пересуватися. Це вже 5 соціальне таксі, що придбали коштом місцевого бюджету. Обіцяють ще одне, але вже наступного року.

Пан Сергій став першим, хто скористався новим автомобілем. Після того, як втратив ногу, майже нікуди не виходив. Через неможливість транспортування. Потім дізнався про соціальне таксі. І тепер ніяких проблем,сьогодні приїхав до лікаря на огляд.

Кожне авто оснащене гідравлічним підйомником і має максимальну систему безпеки.

У міському центрі соцдопомоги кажуть, таксі користується неабияким попитом.

Розраховане таксі на візочників або людей, що мають серйозні проблеми із зором. Але всі вони мають стати на облік до центру соцдопомоги.

Отримати необхідну інформацію стосовно соціального таксі можна також за телефонами, які зараз бачите на своїх екранах.

785 64 62

050 411 91 91

098 165 91 91