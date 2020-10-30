На Дніпропетровщині на коронавірус захворіли ще 354 людини

Епідемія в Україні набирає обертів. Сьогодні знову зафіксували одразу два тривожні рекорди: додалося аж 8312 хворих. Та від COVID померли 173 людини — найбільше з початку пандемії. Урядовці переглянули список епідемічних зон. Кількість міст у червоній — зросла. Яка ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині та чи загрожує Україні повний локдаун — дивіться далі в сюжеті.

В Україні від коронавірусу помер ще один новообраний міський голова — Олег Бондаренко. Він очолював Новгород Сіверський, що на Чернігівщині з 2015-го року. За минулу добу найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Києві – 741. Там вже шукають місця для розгортання тимчасових мобільних шпиталів на випадок переповнення лікарень. На другому місці Харківщина + 659 інфікованих, понад 500 хворих додалося на Хмельниччині, близько 500 на Одещині.

На засіданні ТЕБ та НС урядники переглянули епідеміологічні зони. Через завелику кількість нових хворих до червоної потрапили 11 обласних центрів – Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Рівне, Харків, Хмельницький, Чернігів та Чернівці.

У помаранчевій зоні залишаються 13 обласних центрів, у тому числі й Дніпро. У зеленій зоні з усієї країни залишилися 2 райони в Херсонській області. На Дніпропетровщині ж за добу захворіли 354 людини. Це дещо менше, аніж днем раніше. Найбільше нових інфікованих з Дніпра — понад 200 людей.

На обладнання кисневих точок Дніпропетровщині з держбюджету виділили 60 мільйонів гривень. Суму вже розподілили між містами та районами, наразі влада оформлює угоди на закупівлю необхідного обладнання.

Коронавірус продовжує ширитися Європою. За минулу добу в Італії зафіксували 26 тисяч нових випадків, У Польщі — понад 20 тисяч. У Франції — понад 47 тисяч. Країну закривають на жорсткий карантин. Чи введуть його в Україні? Президент Володимир Зеленський раніше анонсував запровадження локдауну після перетину межі в 9,5 тисяч хворих на добу. Проте в міністерстві охорони здоров’я мають більш стриману позицію і покладаються на адаптивний карантин.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 378 тисяч людей, вже одужали – 155 тисяч, понад 7 тисяч — померли.