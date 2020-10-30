Двірники отримали запаси посипальної суміші на зиму

До снігопадів готові. Міські двірники отримали запаси посипальної суміші. Усього понад 2 тисячі тонн. Їх має вистачити на весь сезон. Однак, про всяк випадок, є й резерв. Детальніше дивіться у наступному сюжеті.

Наталя працює двірником в одному з дворів на вулиці Робочій. Жінка каже, до зими вже готові. Забезпечені лопатами та посипальною сумішшю на сто відсотків.

Загалом місто поділяється на 6 окремих зон, кожна з яких закріплена за окремим майстром. Ось ця пані, наприклад, відповідає за прибирання Чечелівського району.

І дійсно,місцеві якістю прибирання у своїх дворах — задоволені.

За прибирання снігу у місті відповідає компанія “Екологія-Д”. Керівництво підприємства запевняє — колапсу взимку на тротуарах не буде.

Загалом підприємство створило запас — 2200 тонн посипальної суміші. Цього має вистачити на весь сезон.