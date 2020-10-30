Будівництво пішохідної зони біля парку Шевченка майже закінчено

30.10.2020 17:55

Повноцінний сквер замість проїжджої частини. Будівництво пішохідної зони біля парку Шевченка виходить на фінішну пряму. Підрядник вже облаштував сім терас, кожна з яких є своєрідною зоною відпочинку. Облаштували гойдалки, лави та навіть лежаки, на яких можна буде засмагати влітку. Коли ж проєкт буде виконано повністю — дізнавались наші журналісти.

Оригінальна гранітна плитка, цікаво облаштовані бетонні тераси, сотні висаджених кущів та десятки молодих дерев. Саме так виглядає вже завершена частина скверу на вулиці Яворницького. Тут вже із задоволенням гуляють містяни. У тому числі родина Гавриленків.

Авторами проєкту стали молоді дніпровські архітектори, які його підготували на замовлення міськради. Головна ідея — створити 7 терас, які каскадом спускаються до центрального входу парка Шевченка. Кожен рівень — окрема зона відпочинку. Хочете спокійно випити каві сидячі у зручному кріслі? Будь ласка. Віддаєте перевагу гойдалкам — без проблем. Комфортно тут відчуває себе як молодь, так й пенсіонери.

Зі слів підрядника, роботи виконані приблизно на 85%. Наразі триває налаштування освітлення та остання підготовка терас. Повністю готову пішохідну зону, яка обійшлась місту в понад 120 мільйонів гривень, дніпряни мають побачити вже наприкінці листопада.

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