Декілька європейських країн запровадили жорсткий карантин

Локдаун повертається. Одразу декілька європейських країн заявили про запровадження жорсткого карантину у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Заходи різні: подекуди зачиняють бари та ресторани, інші ж вводять комендантську годину. Європейці не дуже радо сприйняли нові обмеження. Деякі країни вже захлиснули масштабні акції проти другого локдауну. Про це розкажемо далі у сюжеті.

Італія. Після добового рекорду захворюваності у понад 30 тисяч випадків, у країні посилили й без того жорсткий карантин. Італійці відреагували на рішення влади масштабними протестами.

Бари та ресторани можуть працювати лише у будні до 18 години. Також заборонені походи в кінотеатри, спортзали та басейни. На знак незгоди італійці тренуються просто неба.

Усі розважальні заклади, бари та ресторани закривають у Бельгії, Німеччині та Греції. У Португалії на 5 днів обмежують пересування між містами. А в Словенії та Іспанії запроваджують комендантську годину, в останній — заборонено збиратися на вулицях більш як вшістьох. Повертають локдаун і у Франції, де за добу виявили понад 50 тисяч хворих.

А ось як зараз виглядають вулиці в Чехії.

Виходити на вулицю без причини заборонено, щоправда, носіння маски не обов’язкове, якщо не підходите ні до кого ближче двох метрів. Закриті для відвідин усі пам’ятки, що неабияк б’є по бізнесовцях. Немає туристів — немає грошей. Валентина — власниця бістро, каже: другий локдаун, навіть попри підтримку держави, пережити буде складніше.

Чи надовго закривається Європа? В одних країнах термін дії жорстких обмежень спливає за два тижні, в інших — за місяць. Щоправда, із початку пандемії подовження термінів карантину стало звичним явищем як в Україні, так і в Європі.