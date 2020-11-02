В області 145 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили понад 6 тисяч хворих на коронавірус, 69 людей померли, а понад 2300 – одужали. Не полишає перших позицій за захворюваністю столиця. Там починають закуповувати обладнання для мобільного госпіталю, де лікуватимуть хворих на COVID. На Дніпропетровщині ж ситуація спокійніша — маємо 145 нових випадків. Все що треба знати про поширення коронавірусу в Україні — дивіться далі в сюжеті.

В Україні продовжують нарощувати темпи тестування на коронавірус, повідомили в Мінохорони здоров’я. Минулого тижня зробили понад 280 тисяч ПЛР-тестів. Також лабораторні центри почали передавати тест-системи приватним лабораторіям. У МОЗ сподіваються, в такий спосіб вдасться зменшити час очікування результату.

За минулу добу найбільше інфікованих виявили на Харківщині – 817, в Києві – 507 та у Львівській області – 464. На Дніпропетровщині ж кількість нових хворих падає вже 5-тий день поспіль. Вчора виявили 145 інфікованих. І всього 48 з них — із Дніпра. Наразі у міських лікарнях перебувають зо півтисячі пацієнтів.

У Мінохорони здоров’я заявили: у планах до середини листопада підвести кисень до понад 25 тисяч ліжок у стаціонарах. На це виділили більше пів мільярда гривень.

Також МОЗ відкриває контакт-центр для запитань щодо COVID-19, де працюватимуть півтори сотні операторів. Телефонувати туди варто, якщо не можете зв’язатися зі своїм сімейним лікарем, отримати направлення на аналізи чи комп’ютерну томографію, або у вас виникло питання про ПЛР-тестування. Дзвінки безкоштовні. Номер телефону зараз на ваших екранах.

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