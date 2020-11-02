Велосипедистка травмувалася через антипаркувальні стовпчики

2 внутрішніх й 5 зовнішніх швів на стегні! Таким виявився результат катання на велосипеді у Дніпрі в сквері “Прибережний”. Всьому виною — протиударні стовпчики. В які буквально врізалась досвідчена велосипедистка. За словами жінки, бар’єрні перешкоди здалеку геть не було видно. Як зараз себе почуває постраждала спортсменка та чи планує мерія зробити стовпчики більш помітними — дивіться у наступному матеріалі!

Це травма, яку Юліана отримала внаслідок катання на велосипеді у сквері “Прибережний”. Набравши чималу швидкість, жінка впевнено рухалась велодоріжкою. Не побачила протиударні стовпчики, яких було аж три, не встигла загальмувати й в прямому сенсі врізалась в них. На щастя слідом також на велосипеді їхав чоловік Юліани. Та й небайдужі перехожі допомогли перетягнути рану, доки чекали на швидку.

Юліана нарікає — можливо, стовпчикам там і місце, але в правильності їх розташуванні та належному зовнішньому вигляді — сумнівається.

Власне після того, як інцидент набув широкого розголосу в суспільстві, небайдужі люди обмотали ці стовби червоними стрічками. Аби велосипедисти могли хоча б якось розпізнати та знизити ризики травмування на велодоріжці.

Якби не яскравий червоний колір стрічки, тоненький каркас стовпчиків і справді було розгледіти здалеку. Вони й виглядають, як наскрізна рамка. До слова, краї корпусу — гострі. Тим часом в соціальних мережах багато людей підтримують Юліану. Й один за одним висловлюють сумніви щодо доречності встановлення таких обмежувачів.

Тим часом в мерії на подію вже відреагували. Обіцяють стовпчики замінити. А саме, з металевих на пластикові. Та додадуть світловідбивну смугу.

Тож незабаром стовпчики оновлять. А Юліані вже завтра мають зняти шви на нозі й визначити курс реабілітації.