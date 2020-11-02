Результати виборів у Дніпрі досі невідомі 

02.11.2020 17:59

У Дніпрі міська виборча комісія продовжує приймати протоколи. Нині вже опрацювали голоси, що надійшли зі всіх 425 дільниць. В першу чергу опрацьовують документи по обласній та районним радам. Частину через помилки все ж таки відправляють на уточнення. Але найближчими днями стануть відомі результати. На черзі — протоколи за міського голову Дніпра та депутатів міськради. Зараз процес пришвидшився насамперед через покращення роботи електронної системи. Адже навантаження зменшилось в рази.

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