Стартував опалювальний сезон

Відучора у місті почали запускати котельні. Тож тепло поступово надходить до шкіл, садочків, лікарень та житлових будинків. Чому досі не у всіх мешканців Дніпра комфортна температура в оселях — дивіться далі.Ось у цьому дитячому садочку, що на бульварі Кобзаря, день розпочався тепло. При чому буквально. Тут увімкнули опалення. Температура у закладі цілком відповідає санітарним нормам. Тож, каже керівництво, батьки можуть не хвилюватися за те, що малеча буде мерзнути.

У Дніпрі тепло почало надходити до садків, шкіл, лікарень та житлових будинків. У неділю в місті запрацювала більш як сотня котелень. Та процес ще триває. Сьогодні, приміром, запустили ще одну — на вул. Батумській, 21 Д. Вона опалює майже три сотні будинків та 20 об’єктів соціальної інфраструктури.

Тепловики обіцяють, найближчим часом опалення буде по всьому місту. Просто треба трохи почекати. Цей процес не такий вже й швидкий.

Приєдналися до процесу запуску тепла і компанії, що обслуговують будинки.

Дніпро до опалювального сезону готовий на всі 100%, каже міський голова Борис Філатов. Наше місто першим із мегаполісів України отримало ліміти на газ. До того ж у місті провели масштабну комплексну реконструкцію мереж.

Платіжки з минулого року мають лишитися незмінними. Тариф на тепло вдалося втримати. В середньому, дніпряни платять менше, аніж в інших містах України. І модернізація котелень тут зіграла свою роль.

У разі виникнення будь-яких проблем з опаленням, дніпряни можуть звертатися на гарячі лінії теплових підприємств. Телефони зараз на ваших екранах.

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