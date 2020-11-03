На допомогу постраждалим у ДТП! Автопарк рятувальників поповнився трьома позашляховиками зі спецобладнанням. Їх закріплять за загонами Кривого Рога, Новомосковська та Нікополя. Автомобілі на базі Ford Ranger – у сучасній комплектації та з усім необхідним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням. Вони значно полегшать надання допомоги та порятунок постраждалих у ДТП. Кошти на спецавтівки виділили у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Продовжити читання