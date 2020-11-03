Завершився капітальний ремонт амбулаторії № 3

Перша реконструкція за півстоліття. У Дніпрі завершився капітальний ремонт входу та нижнього поверху амбулаторії № 3, що на вулиці Шевченка. Оновлення чекає і на кабінети лікарів, втім трохи згодом. Усього на цей рік у Дніпрі заплановані капітальні роботи по дев’яти таких об’єктах.

На прийом до свого лікаря поспішає пані Валентина. Жінка обслуговується у цій амбулаторії вже зо півстоліття. І не пам’ятає, коли востаннє тут робили ремонт.

А зараз же суцільна краса та комфорт. Повністю новий вхід та ґанок. Автоматичні двері. А ще зручний пандус. Його вже оцінили мами з маленькими дітьми.

Не впізнати амбулаторію і з середини. Капітального ремонту ту не було з моменту зведення будівлі, яке сталося 75 року. Тепер же тут облаштували просторе та світле приміщення. Використана тактильна плитка, покажчики зі шрифтом Брайля. Навкруги новий та сучасний інтер’єр. Тож похмурі та холодні приміщення — тепер у минулому.

А ще в амбулаторії розділяють потоки пацієнтів. Для тих, хто з температурою існує окремий вхід.

Цьогоріч коштом міського бюджету ремонтують 9 таких об’єктів. Три вже відкрили. Серед них і ця амбулаторія. Її капітальна реконструкція обійшлася у 10 мільйонів гривень.

У планах також глобальна, капітальна реконструкція й інших медзакладів, кажуть місцеві очільники. Адже інтереси пацієнта — завжди у пріоритеті.