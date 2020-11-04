На Дніпропетровщині +438 випадків коронавірусу

Кількість випадків коронавірусу в Україні впевнено підходить до позначки 10 тисяч на добу. Якщо точніше, у вівторок трохи більш як 9,5 тисяч нових хворих. А смертей — майже дві сотні. Тож COVID стрімкими темпами шириться країною і система охорони здоров’я на межі. До яких дій вдаються, аби ситуація не вийшла з-під контролю — дивіться у наступному сюжеті.

+438 нових випадків захворювання на Дніпропетровщині за минулу добу. Більшість, понад півтори сотні, у Дніпрі. Таким чином, в обласному центрі з початку пандемії вже за 11 тисяч випадків COVID-19. Наразі 3,5 тисячі пацієнтів лікуються амбулаторно, понад півтисячі — у стаціонарах.

“Хворий на коронавірус вважається заразним за 2 дні до появи перших симптомів хвороби та впродовж 14 днів захворювання. За цей час хворий в середньому може заразити від 2-х до 4-х здорових людей, але є й ті люди, які заражають 100 і навіть 1000 осіб.”

А в Україні за минулу добу потрійний рекорд. Кількість нових хворих — понад 9,5 тисяч. Померли майже дві сотні людей. Серед позитивного — понад 7,5 тисяч українців, які одужали. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Києві – 856, у Харківській області – 850, Донецькій – 636, Одеській – 547, у Хмельницькій – 511 та у Львівській – 505.

Легко пройти другу хвилю пандемії не вдасться, каже профільний міністр. Система охорони здоров’я — на межі. Тож вони розгортають додаткові ліжко-місця, зокрема із централізованим підведенням кисню.

Днями у мережі Інтернет з’явилася інформація, що деякі адміністрації шкіл змушують батьків давати інформаційну згоду. Мовляв, заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19. МОЗ наголошує: подібний “документ” не передбачений жодним нормативно-правовим актом, і ніхто не може змусити батьків його підписати.

Тим часом нова хвиля коронавірусної інфекції шириться Європою. Приміром, у Франції вчора йшлося про 52,5 тисячі нових хворих за добу.Тож деякі країни, через стрімке зростання кількості інфікованих, зачиняються на повторний локдаун. І мова йде про держави з потужними медичними системами. В Україні про такі суворі обмеження поки не говорять.

Нагадаємо, від 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії коронавірусній хворобі. Тепер, щоб отримати вичерпну інформацію щодо лікування та діагностики COVID-19, варто лише зателефонувати за номером 0-800-60-20-19. Дзвінки на цей номер безкоштовні. Консультації надаються цілодобово.

Всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії коронавірусу 0-800-60-20-19