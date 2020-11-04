Десять приватних будинків вже тиждень без газу

В домівках холодно й готувати нема на чому! Без газу сидять з десяток родин з приватного сектора Дніпра. Люди понад тиждень вимушені буквально виживати – користуються електроприладами, аби хоч якось протопити оселі та зварити їжу. Але і цей варіант — не рятує. Мережі не витримують напруги й світло регулярно вибиває. Чому жителі опинились в цій ситуації та що каже компанія постачальник — дивіться у наступному сюжеті!

Мешканці приватних будинків по вулиці Леонтовича живуть вже понад тиждень без газопостачання. Відповідальна за це компанія спочатку казала, що зробили це через витік газу. Потім версія змінилась. Твердили, що поки всі люди не погасять заборгованість, постачання не відновлять.

Щодо вимоги погасити борги за транспортування газу, люди відреагували адекватно. Ніна розповідає — вона, як і більшість її сусідів, винні були компанії не таку вже й велику суму, тож погасили її швидко. Але виявилось, що цього не досить, аби газ таки дали!

Потім з’ясувалось, що господарі двох будинків досі вважаються боржниками. Одна оселя продана, в іншій вже давно не живуть. Втім, газовиків це не турбує, вони цілком серйозно пропонують, аби за цих власників платили їхні сусіди.

Доки “Дніпрогаз” викручує руки, а активні мешканці скаржаться куди тільки можна, жителі страждають. Тетяна мати однорічної дівчинки. Каже — не може підігріти молоко для дитини, приготувати їсти. Та про те, що в будинку дуже холодно, взагалі мовчить.

Прокоментувати ситуацію у “Дніпрогазі” погодилися телефоном. Кажуть — минулої середи справді сталася аварія на вулиці Леонтовича. За законом, представники компанії мали оглянути газове обладнання у кожному будинку, до якого було підключене постачання. Оскільки у всі оселі потрапити не змогли, то і газ досі не під’єднали.

Втім, обіцяють, що до кінця дня відновлять газопостачання 11-и будинкам. Та ще залишаються чотири, власники яких не виходять на зв’язок з компанією.