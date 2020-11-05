Злочин проти історичного обличчя міста чи вимушена міра? У Дніпрі будівлю з катеринославської цегли замуровують у пінопласт. Так власники помешкання на першому поверсі вирішили утеплити фасад. Чи законно це — думки експертів дізнавався наш Владислав Авдієнко.

Вулиця Січових Стрільців, 38. Робітники обшивають майже весь перший поверх історичної будівлі пінопластом.

Максим — співзасновник організації DniproDesign, що займається розробкою дизайн коду міста та стандартів зовнішнього вигляду будівель Дніпра. Коли побачив те, що зробили із цим фасадом, був шокований. Адже такі роботи – завдають непоправної шкоди історичній цеглі.

До того ж псується зовнішній вигляд будівлі.

Робітники розповіли: утеплення замовив власник помешкання на першому поверсі. Ми хотіли дізнатися його позицію, проте..

Робітники ж переконані: будівлю не потворять, а навпаки — рятують.

Й справді, зовнішній вигляд будівлі зараз далекий від ідеалу.

На другому поверсі добре видно — фасад пішов величезними тріщинами. А будівля, що стоїть поряд із такої само катеринославської цегли, взагалі розвалилася.

Чи законно так кардинально змінювати зовнішній вигляд будівель? Фахівці твердять: на жаль, так.

Проте у Дніпрі хочуть це змінити: аби місто визначало правила виконання таких робіт. Для цього відповідні зміни до дизайн-коду міста мають ухвалити депутати міськради.

За інформацією із джерел, новообрані депутати можуть проголосувати за документ вже на першій сесії міськради. Проте вона відбудеться тільки після обрання міського голови.