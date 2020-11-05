Будівлю з катеринославської цегли замуровують у пінопласт

05.11.2020 18:41

Злочин проти історичного обличчя міста чи вимушена міра? У Дніпрі будівлю з катеринославської цегли замуровують у пінопласт. Так власники помешкання на першому поверсі вирішили утеплити фасад. Чи законно це — думки експертів дізнавався наш Владислав Авдієнко.

Вулиця Січових Стрільців, 38. Робітники обшивають майже весь перший поверх історичної будівлі пінопластом.

Максим — співзасновник організації DniproDesign, що займається розробкою дизайн коду міста та стандартів зовнішнього вигляду будівель Дніпра. Коли побачив те, що зробили із цим фасадом, був шокований. Адже такі роботи  завдають непоправної шкоди історичній цеглі.

До того ж псується зовнішній вигляд будівлі.

Робітники розповіли: утеплення замовив власник помешкання на першому поверсі. Ми хотіли дізнатися його позицію, проте..

Робітники ж переконані: будівлю не потворять, а навпаки — рятують.

Й справді, зовнішній вигляд будівлі зараз далекий від ідеалу.

На другому поверсі добре видно — фасад пішов величезними тріщинами. А будівля, що стоїть поряд із такої само катеринославської цегли, взагалі розвалилася.

Чи законно так кардинально змінювати зовнішній вигляд будівель? Фахівці твердять: на жаль, так.

Проте у Дніпрі хочуть це змінити: аби місто визначало правила виконання таких робіт. Для цього відповідні зміни до дизайн-коду міста мають ухвалити депутати міськради.

За інформацією із джерел, новообрані депутати можуть проголосувати за документ вже на першій сесії міськради. Проте вона відбудеться тільки після обрання міського голови.

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