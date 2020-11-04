Дніпро повністю готовий до зими, твердять у міськраді

Комфортно і тепло, попри погодні умови. Дніпро увійшов в опалювальний сезон та повністю підготувався до зими. Принаймні, про це запевняють у міськраді. Що нового запровадили комунальники та як збираються працювати у сезон холодів — обговорювали під час онлайн-конференції. Подробиці — у нашому сюжеті.

Комунальне підприємство “Теплоенерго” існує вже майже 20. За цей час на підприємстві яких змін тільки не впроваджували. Проте за останні кілька років працівники помічають лише позитивні.

Завдяки цьому Дніпро утримує один із найнижчих серед великих міст тарифів на опалення. А ще вчасно розпочинає опалювальний сезон. Вже кілька днів, як у домівках містян поступово теплішають батареї. До кінця тижня обіцяють під’єднати усі будинки.

Крім того, у мерії твердять, що місто повністю готове до зими. Й у разі негоди не буде ані заметів, ані снігових пасток. Для цього оновили автопарк спецтехніки та закупили все необхідне для посипання доріг.