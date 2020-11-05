У Дніпрі будують нові системи дощової каналізації

Наразі у місті з нуля зводять 5 таких мереж. На фініші роботи по провулку Крушельницької, на Донецькому шосе та вулиці Богомаза.Як працюють нові зливовідводи й чи є шанс, що містяни більше не будуть заручниками погодних явищ — про це далі.

Євгенія мешкає у цьому дворі вже не один десяток років. Під час дощів жінка намагається завжди сидіти вдома, бо на вулиці стає дуже незручно. Зливоскиди зовсім не справляються з рясними опадами. Тому їхній двір перетворюється на одну суцільну калюжу.

Цей район забудовували ще на початку 80-х. Дощоприймачі зробили у дуже дивний спосіб — їх так і не під’єднали до загальної системи.

Скарги до міськради місцеві писали з 2000 року. І нарешті їх почули. Ситуація докорінно змінилася, коли у Дніпрі почали будувати нову дощову каналізацію. Завдяки таким мережам, у дворах стало набагато безпечніше та зручніше як для пішоходів, так і для автівок.

Протягом останніх п’яти років у Дніпрі почали будувати з нуля 5 нових дощових каналізацій. Вже на фініші роботи на мережах по провулку Крушельницької, на Донецькому шосе та вулиці Богомаза. Після завершення будівництва там також впорядкують пошкоджені в процесі тротуари та дороги.