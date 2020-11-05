Інтерпайп допомагає забезпечити киснем пацієнтів лікарень

У лікарнях міста щодня зростає потреба у медичному кисні. Від нього напряму залежить одужання коронавірусних хворих. Українська промислова компанія Інтерпайп разом із партнером — компанією ELME MESSER GAAS UKRAINE допомагають забезпечити додатковим киснем пацієнтів дніпровських опорних лікарень. Поставки розпочалися цього тижня.

Сьогодні дев’ята міська лікарня отримала додаткові об’єми кисню. Саме кисень є життєво необхідним при лікуванні пацієнтів із COVID-19 чи важкою пневмонією. Особливо при значному ураженні легень.

Компанія ELME MESSER GAAS вже забезпечує медичним киснем українські лікарні, зокрема, у Харкові та Києві. Разом з Інтерпайп та міською владою Дніпра вона уклала тристоронню угоду про надання допомоги 3 медзакладам Дніпра: № 4, 6 та 9.

Фінансування додаткових надходжень узяла на себе компанія Інтерпайп. Постачальник медичного кисню завод ELME MESSER GAAS надає продукт за собівартістю. Це значна допомога місту, договір між бізнесом і владою Дніпра дуже своєчасний.

Цистерни з киснем вже отримала кожна із 3 лікарень. Окрім того, Інтерпайп закуповує усе необхідне для комплектації 80 додаткових місць для стаціонарів та реанімацій.

У комплекті обладнання додаткових місць передбачені також кисневі концентратори. Вони знадобляться у тих лікарнях, де централізована подача кисню поки неможлива.