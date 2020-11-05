Верховна Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

05.11.2020 18:53

Доходи передбачили на рівні 1 трильйона 71 мільярда гривень. Що стосується видатків, то очікується їхнє збільшення у сфері охорони здоров’я, освіти, соцзахисту, культури. Також заплановано фінансування утилізації твердого ракетного палива та надання підтримки сільськогосподарським виробникам. Можливо, збільшиться мінімальна зарплатня. До 6 тисяч гривень — з 1 січня та до 6,5 – з липня. Імовірно на 165 гривень зросте мінімальна пенсія. Тепер працювати над кошторисом і переглядати видаткові статті до другого читання знову буде уряд. Він має на це два тижні.

Теги: , , ,

Інші новини

В області за добу 431 хворий на COVID-19

05.11.2020 19:36

Інтерпайп допомагає забезпечити киснем пацієнтів лікарень

05.11.2020 19:00

Оголошення результатів виборів на Дніпропетровщині затягнулося

05.11.2020 18:49

У Дніпрі будують нові системи дощової каналізації

05.11.2020 18:45

Будівлю з катеринославської цегли замуровують у пінопласт

05.11.2020 18:41

Дніпро повністю готовий до зими, твердять у міськраді

04.11.2020 19:13

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com