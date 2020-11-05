Верховна Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

Доходи передбачили на рівні 1 трильйона 71 мільярда гривень. Що стосується видатків, то очікується їхнє збільшення у сфері охорони здоров’я, освіти, соцзахисту, культури. Також заплановано фінансування утилізації твердого ракетного палива та надання підтримки сільськогосподарським виробникам. Можливо, збільшиться мінімальна зарплатня. До 6 тисяч гривень — з 1 січня та до 6,5 – з липня. Імовірно на 165 гривень зросте мінімальна пенсія. Тепер працювати над кошторисом і переглядати видаткові статті до другого читання знову буде уряд. Він має на це два тижні.

Продовжити читання