В області за добу 431 хворий на COVID-19

В Україні за добу вже 9 850 нових випадків COVID-19. І це найбільша цифра з початку пандемії. До того ж в регіонах збільшується кількість смертей від коронавірусу. В Міністерстві охорони здоров’я збираються посилити карантинні обмеження. Відповідні законопроєкти вже подали на розгляд. Чого чекати українцям, і кого зміни торкнуться в першу чергу — дивіться далі.

Абсолютний рекорд. За останню добу майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус. Тільки в столиці під тисячу інфікованих. Харківщина також залишається в лідерах. В нашій же області добовий показник на ранок четверга склав понад 400 хворих на коронавірус. І 327 з них — у Дніпрі.

Всього на стаціонарному лікуванні в обласному центрі перебуває майже півтисячі пацієнтів. В уряді припускають, що вже до кінця поточного місяця число хворих на коронавірус збільшиться до 15 тисяч. А наприкінці року добовий показник складатиме вже 20 тисяч. Тому в Міністерстві охорони здоров’я підготували нові карантинні правила. По-перше, це штраф за відсутність масок в громадських місцях. Законопроєкт вже розглянули на профільній комісії.

“Штраф від 170 до 255 гривень, його будуть складати одразу на місці, або поліція або санепідслужба або органи місцевого самоврядування.”

Наступне, що хочуть втілити — обмеження для торгово-розважальних центрів.

Крім того, хочуть запровадити годину обслуговування людей віком старше 60 років.

У червоній зоні МОЗ пропонує дозволити працювати дитячим садочкам і початковим класам в школах. А всіх інших учнів та студентів відправити на дистанційну освіту.