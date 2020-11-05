Оголошення результатів виборів на Дніпропетровщині затягнулося

05.11.2020 18:49

Наш регіон у п’ятірці областей, що пасуть задніх у цьому питанні. З 20 міст свого голову поки офіційно отримали лише 9. Не краща ситуація і по міськрадах. Офіційні результати маємо по 8. Із 7 районних рад — по одній. Час ще є. Адже результати виборів мають бути встановлені не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування. Тобто до 6-го листопада включно.

У Дніпрі встановити результати голосування мають сьогодні. А заразом — призначити дату другого туру виборів міського голови та визначити підприємство, яке надрукує бюлетені.

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