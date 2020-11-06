До ювілею Яворницького видали збірку його віршів

6 листопада виповнюється 165 років з дня народження Дмитра Яворницького. Унікальна збірка віршів цього історика та громадського діяча перевидана у Дніпрі. Твори, що увійшли у книгу “Вечірні зорі” маловідомі широкому загалу. Перше видання 1910 року було обмежене у кількості екземплярів. Але й збірка, що вийшла зараз, має всього 99 примірників. На презентації рідкісної книги побувала наша знімальна група.

У книзі “Вечірні зорі” близько 50 віршів Дмитра Яворницького.

Оповідання, думи і ліричні вірші були зібрані під єдину обкладинку у 1910 році. Видання присвятили 55-річчю етнографа, історика і літератора Дмитра Яворницького. Зараз кожен твір поета Яворницького стає приводом копітких досліджень і розшифровування написаного. У філолога, професора Анатолій Поповського є багато досліджень літературної мови поета.

Ця красива, глибокого синього кольору книга за змістом точна копія тієї, першої. Навіть портрет зроблений так, щоб можна було його вирізати й вставити у рамку.

Видавці додали душі до цієї праці. Можливо тому, що Яворницький для них людина, яка гідна стати героєм захопливого сюжету.

Доля людини проступає крізь рядки його віршів. Тому ця книга надзвичайно цікава біографам Яворницького і дослідникам-романтикам.

Втім свої “Вечірні зорі” отримали люди, що доклали зусиль до їх видавництва і ті, які багато років вивчають творчий спадок академіка і козацького батька.