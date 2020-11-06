У Дніпрі запрацював Ветеран Хаб

06.11.2020 18:08

Юридичні, психологічні та фізичні послуги. Все це безкоштовно можуть отримати ветерани АТО та ООС у дніпровській філії Ветеран Хабу. Поки що майданчик працює в онлайн-режимі, всі консультації надають телефоном та у соцмережах. Відвідувачів же чекають вже після карантину. У чому полягає ідея Ветеран Хабу — розповість Софія Куценко.
Максим — ветеран АТО/ООС. Захищати Україну пішов у серпні 2014. Був у гарячих точках, де й отримав поранення. До цивільного життя повернувся лише за два роки. Й весь цей час займається підтримкою ветеранів та членів їхніх родин. Зараз же невимовно радіє, що у Дніпрі з’явилось таке місце, де необхідну допомогу можна отримати на професійному рівні.

Перший Ветеран Хаб відкрили два роки тому у Києві. Лише за рік роботи його відвідали понад 25 тисяч раз. А консультації там отримали майже 6 тисяч людей. Цьогоріч дві нові філії з’явилися у Вінниці та Дніпрі.

“Це юридичні консультації, консультації з пошуку роботи, перенаправлення до спеціалістів, якщо є потреба у психологічній підтримці. Також певні освітні можливості, до яких ми можемо перенаправити або скерувати.”

Будь-яку допомогу у Ветеран Хабі можна отримати абсолютно безкоштовно. А ще туди можна просто прийти та провести час з однодумцями.

“Ми надаємо унікальну послугу безпечного простору, де всі свої, де всі тебе зрозуміють, де ти просто можеш побути, щоби не відбувалося у житті. Ми не засуджуємо те, що ветерани роблять зараз, ми працюємо з особистою роллю, а не спільнотою. Ми допомагаємо відчути їм, що вони потрібні.”

Звернутися по допомогу можуть не тільки ветерани, а і члени їхніх родин. Поки що простір працює в онлайн-режимі. Та після карантину гостей прийматимуть вже в офісі. А поки, зв’язатися з командою можна за телефоном, який ви бачите на екрані.

0673482868 ВЕТЕРАН ХАБ

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