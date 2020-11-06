Стартували перевірки маршруток перед зимовим сезоном
Їхати у теплі! Працівники департаменту транспорту оглядають, чи щільно закриваються двері, люки та чи працює опалення. Сьогодні на площі Успенській перевірили декілька маршрутів, що прямують на лівий берег. Чи знайшли порушення — дивіться далі в сюжеті.
Чи щільно закриваються люки, двері та вікна. Чи працює опалювальне обладнання.
Сьогодні на площі Успенській перевіряють на готовність до роботи в зимовий період одразу декілька міських маршрутів – №№115, 43 та 22. Усі вони прямують на лівий берег. Перевізник запевняє: із машинами все в порядку.
Втім вже у першому автобусі працівники департаменту транспорту помічають порушення.
Перевізник обіцяє виправитися.
Далі перевіряємо інший маршрут. На цей раз не великий автобус, а спринтер. Тут усе в порядку.
Пасажири теж температурою в салоні задоволені.
Інспекторам департаменту транспорту цього року належить перевірити 1100 міських автобусів та маршруток. Машини із порушеннями, запевняють, пасажирів перевозити не будуть.
Окрім відсутності щілин в салоні, інспектори перевірять і чи замінили автоперевізники гуму на зимову. Впоратися з усім планують за 2 тижні.