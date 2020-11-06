Стартували перевірки маршруток перед зимовим сезоном

Їхати у теплі! Працівники департаменту транспорту оглядають, чи щільно закриваються двері, люки та чи працює опалення. Сьогодні на площі Успенській перевірили декілька маршрутів, що прямують на лівий берег. Чи знайшли порушення — дивіться далі в сюжеті.

Чи щільно закриваються люки, двері та вікна. Чи працює опалювальне обладнання.

Сьогодні на площі Успенській перевіряють на готовність до роботи в зимовий період одразу декілька міських маршрутів – №№115, 43 та 22. Усі вони прямують на лівий берег. Перевізник запевняє: із машинами все в порядку.

Втім вже у першому автобусі працівники департаменту транспорту помічають порушення.

Перевізник обіцяє виправитися.

Далі перевіряємо інший маршрут. На цей раз не великий автобус, а спринтер. Тут усе в порядку.

Пасажири теж температурою в салоні задоволені.

Інспекторам департаменту транспорту цього року належить перевірити 1100 міських автобусів та маршруток. Машини із порушеннями, запевняють, пасажирів перевозити не будуть.

Окрім відсутності щілин в салоні, інспектори перевірять і чи замінили автоперевізники гуму на зимову. Впоратися з усім планують за 2 тижні.