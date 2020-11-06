За добу в області 415 випадків COVID-19

Вперше за останні дні в Україні кількість людей, що одужали від коронавірусу, перевищила показник нових випадків. За добу хворобу здолали майже 11 тисяч жителів, а діагностували COVID у більш як 9 721 особа. Найбільше заражень сталося у столиці. На Дніпропетровщині ж + 415 інфікованих. Докладніше про ситуацію — у наступному сюжеті.

За останню добу в області лабораторно підтвердили 415 випадків COVID-19. Найбільше у Дніпрі – 201 новий інфікований. Відтак у місті на коронавірус хворіють майже чотири тисячі жителів. У стаціонарах перебувають понад п’ятсот пацієнтів. Дніпрян з COVID приймають у №№ 21,16,4,6 та 6 дитячій лікарнях.

Попри велике навантаження, фахівці обласного лабораторного центру щодня проводить необхідну кількість ПЛР та ІФА тестувань. Наступного тижня має відкритися ще один аналітичний осередок — у Кривому Розі. Також найближчим часом у лабораторному центрі мають встановити програму для електронної видачі результатів, що значно пришвидшить цей процес.

В Україні ж минулої доби коронавірус подолали майже 11 тисяч людей. Втім, хворобу підтвердили у 9721 особи.

У Мінохорони здоров’я наголосили, що госпіталізація при коронавірусі потрібна зовсім не кожному. Для цього має бути хоча б одне з таких ускладнень: порушення дихання, занизький рівень кисню в крові, порушення свідомості або супутні захворювання.

Днями почала ширитися інформація, що до чотирьох теперішніх карантинних зон начебто додадуть «чорну» — яка означає повний локдаун. У МОЗ цю інформацію спростували.

Нагадаємо, на початку листопада почав працювати контакт-центру з протидії поширенню COVID-19. Кожен громадянин може отримати офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо коронавірусу. Номер телефону на ваших екранах.

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