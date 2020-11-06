У Дніпровській Політехніці розгорівся мовний скандал

Відмовився викладати українською! В одному з головних вишів Дніпра — Дніпровській Політехніці — розгорівся скандал через мовне питання. Поважний професор не схотів читати лекцію з філософії державною мовою. Студентка поскаржилася на викладача керівництву закладу, а її батько виклав аудіозапис розмови професора зі студентами у соцмережі. Наші Валерія Бовша поспілкувалися з учасниками мовного конфлікту. Дивимось!

Сотні реакцій та поширень зібрав пост у Фейсбуці Олександра — батька Софії — студентки Дніпровської Політехніки.

“Виникла наступна проблема: викладач предмети “цінності компетенції фахівця (кафедра філософії) навідріз відмовився викладати українською мовою”))

Чоловік виклав аудіозапис розмови професора зі студентами, дівчина записала її на диктофон.

Пост з аудіозаписом цієї розмови здійняв великий галас. Менш як за добу зібрав тисячі поширень, сотні реакцій і коментарів.

Це сама та студентка, яка й записала діалог з викладачем. Софія поскаржилася завідувачу своєї кафедри, а той вже зв’язався з керівництвом російськомовного професора.

“На наступну пару він привітався українською мовою, а потім почав вести російською мовою далі лекцію.”

У Дніпровській Політехніці відхрещуватися від інциденту не стали. І тільки но в інтернеті з’явилася ця інформація, керівництво вишу запросило журналістів до себе.

У навчальному закладі розповідають: коли отримали скаргу від студентки — зібрали комісію і розпочали службове розслідування. У ході перевірки факт порушення мовного законодавства підтвердився. Та такої своєї принциповості професор нікому не пояснив.

“До цього ніяких скарг не було. Після того, як скарга з’явилася, його запросили написати пояснення, він від цього пояснення відмовився. Як він це переживає — незрозуміло.”

Ба більше: замість пояснень, професор написав заяву на звільнення. Хоча викладав у Політехніці не менш як 10 років.

“В період розгляду цієї ситуації, були припинені трудові відносини з цим викладачем, це була заява від викладача, наскільки мені відомо. І відповідно до наказу він був звільнений.”

Тож у Дніпровській Політехніці професор більше не працює. У закладі здивовані таким розголосом зараз, адже подія трапилася ще на початку жовтня. Студентка ж, яка підняла мовне питання, пояснила, що не дочекалася реакції на свою скаргу й саме тому вирішила оприлюднити інформацію. До речі, дівчина переконана, що викладача мали б звільнити за статтею, а не дати йому піти за власним бажанням.