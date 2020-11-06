Погорільці з таунхаусу у Єлизаветівці вимагають відшкодування збитків

Вогонь вщент знищив 5 котеджів, дивом обійшлося без постраждалих! Тиждень тому Дніпропетровщину сколихнула новина про масштабну пожежу у селі Єлизаветівка. Зненацька серед ночі спалахнув будинок чиновниці з Кам’янського. Полум’я дуже швидко поширилось на сусідні оселі. Одна із неофіційних причин пожежі — підпал. Як триває слідство та як зараз живуть погорільці — дивіться у сюжеті.

Це відео серед ночі 27-го жовтня зафільмували мешканці одного постраждалих будинків житлового комплексу в селі Єлизаветівка. Люди встигли повиносити необхідні речі та чекали на прибуття рятувальників.

П’ять котеджних будинків, які були розташовані впритул один до одного, вигоріли до тла! Вогнем знищено стіни, вікна, найбільше постраждав дах.Від елітного таунхаусу залишився тільки каркас.

Молоде подружжя Дар’я та Євген — були єдиними жителями комплексу. Власники чотирьох інших будинків тільки готувались до заселення. Дівчина розповідає, серед ночі вони збирались у подорож. Як раптом відчули запах горілого. Спочатку думали, що хтось спалює листя. Але побачили, що палає один із будинків таунхаусу.

Офіційну причину пожежі ще не з’ясували. Але одне із припущень — підпал будинку, який нещодавно придбала разом із чоловіком чиновниця із Кам’янського.

Нині подружжя в повному розпачі. На оселю своєї мрії відкладали гроші сім років. Євген багато чого робив власноруч.

Зараз подружжя може тільки згадувати, як все було.

Дар’я та Євген хочуть, аби винні були знайдені та покарані. Будь-то підпал, чи будівельники неякісно провели проводку. В управлінні житлового комплексу кажуть — за пожежу вони відповідальність не несуть, тож і ні про яке відшкодування мова не йде.

Втім, за пожежну безпеку у комплексі відповідальності також — не несуть.

В ДСНС підсумовують — загалом вогонь знищив 600 квадратних метрів, до гасіння довелося залучити 19 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

“Внаслідок пожежі було знищено майно власників 5 житлових квартир, пошкоджено стіни та дах будівель. Збитки становлять понад 1 мільйон гривень. На даний час причина пожежі встановлюється органами досудового розслідування.”

Також ми зателефонували слідчій по цій справі. Телефоном поліцейська була не говірка.

Втім постраждалим поліція повідомила, що з-за кілька днів мають прийти результати експертизи. Яка розставить всі крапки над і. Ми обов’язково слідкуватимемо за ситуацією.