9 листопада у Кривому Розі оголосили траур за загиблими

Таким чином вшанують пам’ять двох чоловіків, які загинули під час різанини у середмісті. Нагадаємо, у суботу 29-річний місцевий мешканець накинувся із ножем на випадкових перехожих. До приїзду копів він встиг порізати 10людей, у тому числі й 8-річну дитину. Двоє чоловіків від тяжких травм загинули на місці, інших постраждалих шпиталізували. Нападника вдалося затримати, свої дії він пояснив релігійними мотивами. Начебто голоси у голові наказали йому вбити 15 людей. Затриманого направили на психіатричну експертизу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Продовжити читання