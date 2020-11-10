Проєкт скверу на вулиці Образцова на стадії обговорення

Кінотеатр просто неба та фонтан. А ще зелені насадження та сучасна зона відпочинку для всієї родини. Таким за планом буде сквер на вулиці Образцова. Зараз проєкт реконструкції на фінальній стадії обговорення. Коли ідею втілять у дійсність та як нині виглядає єдина зона відпочинку у цьому районі лівобережжя – бачила Софія Куценко.

Яскраве освітлення, якісне дорожнє покриття та зелені насадження – перше, що з’явиться у сквері на вулиці Образцова. Згодом тут облаштують сучасну зону відпочинку для всієї родини. А потім зведуть фонтани та кінотеатр просто неба. Такий проєкт реконструкції вже подали на обговорення. Чи не вперше у Дніпрі реорганізацією зеленого простору опікуватимуться не лише посадовці, а й самі мешканці.

Спроєктувати сквер — справа не з легких, кажуть фахівці. Тож у цьому питанні спиратимуться на попередній досвід. За основу, зокрема, візьмуть вже наявний парк на проспекті Калнишевського.

Особливий акцент при реконструкції обіцяють зробити на дитячу зону.

Захаращений дитячий майданчик зі старезними гірками й гойдалками. Це все, що тут є для дітей. Ігровий простір звели ще на початку нульових. Проте тут і досі бавляться діти, адже інших варіантів просто немає.

Поки що проєкт на стадії обговорення. Якщо все пройде вдало, його затвердять ще до Нового Року. За будівництво ж візьмуться у 2021. В очікуванні цього місцеві сповнені надій.

Скільки витратять на відбудову скверу — у міськраді поки що не називають. Адже остаточні підрахунки зроблять після затвердження проєктної документації. Щодо строків, виконання робіт конкретна дата також озвучена не була.