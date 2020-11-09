Незаконне розповсюдження тютюну для куріння кальянів припинила податківці

Незаконне розповсюдження тютюну для куріння кальянів припинила податкова міліція Дніпропетровщини. До Фіскальної служби надійшла інформація про реалізацію контрафакту у великих обсягах. Йшлося про продукт відомих іноземних брендів, який ввезли в країну незаконно. Податківці розпочали розслідування й встановили весь ланцюг постачання та збуту, а головне — місце зберігання контрабанди. Одночасно провели кілька санкціонованих обшуків. В результаті вилучили контрафактного тютюну на суму понад 12 мільйонів гривень. Зараз проводять експертизи. Триває слідство.

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