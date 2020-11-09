Царичанський район потрапив до червоної карантинної зони

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити жорсткий карантин хоча б на вихідних. Усе через загрозливу динаміку поширення коронавірусу. За минулий тиждень на нього занедужали майже 67 тисяч українців. Це на 13 з половиною тисяч більше, аніж за аналогічний період наприкінці жовтня. Також на 2 тисячі зросло число госпіталізацій. Які обмеження нас чекають та яка ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині — дивіться далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні виявили 8687 випадків захворювання на COVID, 115 людей померли. Найбільшу кількість нових інфікованих зафіксували у столиці (748), на Харківщині (717), у Запорізькій області (683), на Житомирщині (636) та Київщині (590). Число госпіталізації продовжує зростати.

Нагадаємо, українські лікарні не зможуть одночасно прийняти більше 52-х тисяч хворих на коронавірус. Щоб збити хвилю захворюваності, у МОЗ анонсують запровадження загальнонаціонального карантину вихідних днів. Затвердити таке рішення планують на найближчому засіданні уряду. Якщо це станеться, з опівночі суботи до опівночі понеділка в Україні:

ПРАЦЮВАТИМУТЬ:

– Аптеки;

– Продуктові магазини;

– Громадський транспорт;

– Автозаправки;

– Заклади громадського харчування ВИКЛЮЧНО НА ВИНІС;

– Ветеринарні аптеки.

НЕ ПРАЦЮВАТИМУТЬ:

– Непродовольчі магазини;

– Торговельно-розважальні центри;

– Нічні клуби.

ЗАБОРОНЕНІ усі розважальні заходи.

У Мінохорони здоров’я пояснюють: коли складали набір обмежень, шукали баланс між дієвістю карантину та мінімізацією шкоди для економіки.

На Дніпропетровщині ж вже довелося запровадити жорсткий карантин у Царичанському районі. Він потрапив до червоної епідзони. Обласна комісія вирішила: відсьогодні там заборонено працювати закладам харчування, непродовольчим магазинам, школам та дитсадочкам.

“Єдине, що буде продовжувати свою роботу — це продуктові магазини, аптеки, банки, відділення пошти, а також міжрайонний та міжобласний громадський транспорт, щоб нашим мешканцям все ж таки було можливо доїжджати до великих міст нашої області.”

На вихідних кількість нових випадків захворювання традиційно впала. Так вчора на Дніпропетровщині COVID виявили у 217 мешканців області, 87 з них — із Кривого Рогу та 71 — з Дніпра. Приємна новина — 65% жителів обласного центру, які хворіли на коронавірус, подолали його. Зо 3700 лікуються вдома, 493 — у стаціонарах.

У міністерстві охорони здоров’я нагадали, коли хворим на COVID можна припиняти лікування та самоізоляцію. Має бути або негативний ПЛР тест, або 3 дні після зникнення симптомів хвороби. У будь-якому разі, повинно минути два тижні з моменту прояву хвороби.

У світі ж темпи поширення коронавірусу дещо сповільнились: за останню добу зареєстрували 472 тисячі випадків захворювання. Попередні 3 доби їхнє число перевищувало 600 тисяч.