Компанія ІНТЕРПАЙП безкоштовно вакцинує співробітників от грипу

Вакцинація проти грипу! В Україні вже розпочався період холодів і сезонне щеплення від небажаної недуги — дуже актуальна тема. Лікарі заохочують громадян вдатися до цих кроків, аби не наражати себе на небезпеку. А ось дніпровські промисловці не чекають, доки щеплення можна буде зробити у лікаря. В компанії ІНТЕРПАЙП вже почали безкоштовно вакцинувати співробітників. Про щеплення та його переваги — далі.

Щеплення від грипу — найкращий інструмент для профілактики цього захворювання та зниження ризику серйозних ускладнень. Це чудово розуміють у компанії ІНТЕРПАЙП. Тому забезпечили для своїх робітників безкоштовну вакцинацію. Одним із перших у черзі був Сергій. Чоловік розповідає — вже 24 роки працює на підприємстві вальцювальником. І весь цей час його здоров’ям опікується компанія.

На думку Сергія, щеплення — вкрай важливе, особливо зараз, коли існує ризик захворіти й грипом, і коронавірусом. А вакцинація зможе активізувати імунітет. Процедура проходить з дотриманням всіх санітарних норм.

Цьогоріч в Інтерпайп щеплення від грипу в першу чергу робитимуть працівникам із групи ризику, тобі із хронічними захворюваннями. Вакцинують працівників високоякісним препаратом від французького виробника.

В цілому ж медики радять вакцинуватись від грипу усім громадянам. Оскільки він може перейти у пневмонію, чи навіть призвести до летальних наслідків.

А це діти, які часто хворіють, дорослі, що мають хронічні хвороби, та медики. З вакцинуванням допоможе сімейний лікар, який порадить подальші кроки.