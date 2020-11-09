В області запроваджують програми розвитку державної мови

Інтерактиви, медіа завдання та офлайн-заходи. Все, аби чисто і вільно розмовляти українською. Така мета програми розвитку державної мови, яку впроваджують на Дніпропетровщині. Розробили її громадські організації, спираючись на досвід інших регіонів. Фахівці переконують: методика досить ефективна. У її рамках, зокрема, запровадження української мови у різних сферах життя.

“Як-то, наприклад, театри, транспорт, там дуже велика проблема з функціонуванням української мови. З рекламою зараз набагато стало краще, тому що зараз більшість реклами по місту є українською, що вважаємо досить позитивним переломом.”