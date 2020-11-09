Радіодиктант національної єдності написали тисячі українців

Цьогоріч перевірка знань ювілейна, її влаштовують вже 20-й рік поспіль. Автор тексту — письменник та видавець Іван Малкович, а прочитала його акторка Римма Зюбіна. До написання диктанту звісно ж долучилося і Дніпро. Як все відбувалося — бачили наші кореспонденти.

Це Дніпровський університет митної справи та фінансів. Зараз студенти навчаються дистанційно, але радіодиктант все ж вирішили писати офлайн.

Дар’я — першокурсниця та майбутня філологиня. До диктанту, каже, не готувалася, бо впевнена у власних знаннях.

В аудиторії все більше учасників заходу — це студенти та викладачі. Всі напружено чекають 90:30. І диктант починається…

Текст читає акторка Римма Зюбіна, а створив його письменник і видавець Іван Малкович. Радіодиктант одночасно пишуть в десятках місць, навіть представники нашої діаспори у кількох країнах. Також, традиційно, відомі українці забралися в київській бібліотеці імені Вернадського.

Трохи більш як 20 хвилин — і справа зроблена, радіодиктант написаний. Питаємо у Дар’ї — чи дійсно жодних труднощів в неї не було, як вона і думала перед початком?

А ось її викладачка, яка також писала диктант, до нього готувалася заздалегідь. Адже вважає, що меж досконалості немає. До того ж знала, що текст буде про книжки, а його автор — Малкович.

До написання радіодиктанту долучився навіть ректор університету.

Школи, виші, працівники великих та маленьких, приватних та державних підприємств і установ — у Дніпрі сьогодні радіодиктант об’єднав усіх!

Текст можна надіслати на Українське радіо. Учасники, які написали диктант без помилок, отримають подарунки. Текст для перевірки оприлюднять 11 листопада об 11:00. Після цього листи не прийматимуть. Минулого ж року лише двоє людей з майже 6 тисяч, які надіслали свої тексти, написали радіодиктант без жодної помилки.