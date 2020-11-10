До Дніпра доправили останню партію трамваїв з Німеччини

А саме 5 вагонів. В мерії обіцяють встигнути випустити їх на рейки до кінця року. Таким чином протягом 2020-го до активів дніпровського депо додалося двадцять одиниць рухомого складу. Також в міськраді запланували масштабні зміни в електротранспорті. Подробиці — далі.

Третя партія з п’яти трамвайних вагонів прибула з Лейпцигу до Дніпра. Це була остання поставка цьогоріч. Таким чином у трамвайний парк міста за рік оновився на 20 одиниць.

Такі ж самі вагони з попередньої партії вже успішно експлуатуються на 11-му та 15-му маршруті. Тож, в спроможності цих трамваїв не сумніваються. Кажуть, навіть попри те, що рухомий склад вже вживаний, він все одно працездатний.

Комфортніше в таких вагонах не лише їздити, а і працювати, розповідає водій Владислав. Хлопець каже, система управління німецьких трамваїв значно відрізняється від тих, якими йому доводилось керувати раніше. Вона сучасніша та зручніша.

Один такий вагон обійшовся бюджету місту у майже 40 тисяч євро. Якби купували новий, прикладом з Південмашу, то вартість сягнула б за мільйон євро. Це одна із причин, чому мерія не закуповує новий рухомий склад. Друга причина у поганому стані міських рейок. Під нові трамваї вони не пристосовані. Й не відповідають стандартам 21-го сторіччя.

Вже після того, як цей стратегічний план втілять у життя, поступово почнуть купувати нові трамваї. Зокрема, вже обрали перший об’єкт реконструкції — це 18 та 19 маршрут, що сполучають із правим берегом житломасив Лівобережний.