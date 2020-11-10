Суд змінив запобіжний захід у справі Ганни Житник

10.11.2020 18:59

Цілодобовий домашній арешт аж до 3 січня. Суд змінив запобіжний захід для Ганни Житник. На черговому засіданні її захисники попросили пом’якшення покарання. Нагадаємо, завучку школи підозрюють у катуванні дітей. Торік у її квартирі знайшли прикутого до крісла хлопчика. Він і ще двоє дітей знаходилися під опікою жінки. Тепер справу розглядає суд. За процесом пильно стежать представники благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”. Їхня мета — домогтися справедливого вироку. Ганні Житник загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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