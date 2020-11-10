Компанія Інтерпайп передала партію засобів захисту в опорні лікарні

Захистити тих, хто на передовій боротьби з пандемією. Компанія Інтерпайп продовжує підтримувати медиків — як на національному, так й на регіональному рівні. В опорні лікарні Дніпра, де з кожним днем все більшає пацієнтів з коронавірусом, передали велику партію засобів особистого захисту. Це халати, гумові рукавички, маски та шапочки. Подробиці — знають наші журналісти.

У цій вантажівці — допомога для медиків міської лікарні № 6. Тисячі захисних халатів, масок, рукавичок та шапочок. Зараз, під час другої хвилі пандемії, ці засоби на вагу золота.

Тільки у цій лікарні наразі знаходиться понад 60 пацієнтів з вже підтвердженим діагнозом коронавірусу. Ще понад сотня — з пневмоніями, які тільки очікують на результати тестів. Керівництво медзакладу розповідає: за таких умов засоби особистого захисту закінчуються надшвидко.

Міський департамент охорони здоров’я підкреслює — у Дніпрі коронавірусом вже перехворіло понад півтисячі лікарів. Тому наразі безпека медиків — питання надважливе.

У компанії Інтерпайп запевняють — постійно слідкують за динамікою захворюваності. Й статистика, наразі, невтішна. Саме тому у компанії продовжують забезпечувати захисними засобами медичні заклади, які першими приймають потік ковідних пацієнтів. Цього разу допомогу отримали лікарні №№ 4, 6, 9,11, 12, 16, 21. Медикам передали по 33 тисячі хірургічних масок, медичних шапочок, рукавичок та 10,5 тисяч ізоляційних халатів загальною вартістю понад 1,6 млн грн.

Загалом, компанія Інтерпайп виділила на боротьбу з коронавірусом як на національному, так й на регіональному рівні близько 10 мільйонів доларів. Тільки у нашій області допомогу отримали понад двадцять медичних закладів.