В області 359 нових випадків COVID-19 

Україна опинилась на 13 місці у світі й на 9 в Європі по швидкості розповсюдження коронавірусу. За минулу добу зареєстровано більш як 10 тисяч нових хворих. Зростає і кількість померлих. Через складну ситуацію уряд посилює карантинні обмеження. Й не виключає введення локдауну. Але це станеться, якщо заражених стане вдвічі більше, ніж зараз. Тож, що вже втілюють, аби запобігти швидкому розповсюдженню COVID-19 – дивіться далі.

Станом на ранок вівторка в Україні зафіксовано 10179 нових випадків COVID-19. В лідерах Київ, Житомирська, Одеська та Запорізька області. За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус мають чверть мільйона жителів України.

Аби загальмувати розповсюдження хвороби, вдаються до більш жорстких обмежувальних заходів. Вже анонсовано карантин вихідного дня, хоча цей захід ще має затвердити уряд. А от планові операції вже скасували. Проводитимуть тільки ургентні втручання.

За словами міністра Степанова, збільшується кількість ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусом. Було 50 тисяч, а стане 83 тисячі. Але це максимум, що можна зробити, додають у профільному міністерстві.

На Дніпропетровщині під COVID-19 виділено місця у 25 закладах. За останню добу зафіксовано 359 нових випадків хвороби. Майже 100 з них — у Дніпрі.

Таким чином в Дніпрі в стаціонарах лікуються майже 400 пацієнтів. Інші понад 3600 – вдома.

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що роблять ПЛР-тестування. Тільки обласним центром екстреної медицини за останній тиждень здійснено 402 виїзди.

Тим часом на планеті добовий показник хворих на коронавірус наближається до півмільйона. Весь світ облетіла новина про першу потенційно ефективну вакцину проти COVID-19. Це спільна розробка американських та німецьких вчених. За попередніми дослідженнями, вона здатна запобігати хворобі у більш ніж 90% випадків. Вакцина-кандидат передбачає два щеплення з інтервалом у три тижні. Але, до її застосування щонайменше кілька місяців, адже мають бути дотримані всі процедури. Тож, кажуть інфекціоністи, знімати маски поки зарано.