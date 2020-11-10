Лікарні Дніпра відвідав міністр охорони здоров’я

Як на Дніпропетровщині борються із коронавірусом, сьогодні перевіряв очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр відвідав кілька медзакладів — лікарню імені Мечникова, №№ 16, 4 та Слобожанську районну. Мета візиту: обговорити схеми терапії хворих на COVID, дізнатися про потреби та труднощі в наданні меддопомоги. Із собою голова Міністерства охорони здоров’я взяв відому інфекціоністку Ольгу Голубовську. Результатами перевірки закладів вони залишилися задоволені.

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