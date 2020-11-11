11 листопада — Міжнародний день енергозбереження

Сонячні панелі, твердопаливні котли, вітряки та ще багато іншого. В Україні поступово розвивається відновлювальна енергетика. Дніпропетровщина ж у цьому питанні займає провідні позиції. У Міжнародний день енергозбереження наші журналісти дізналися, які альтернативні джерела енергії обирають мешканці регіону. Усі подробиці — далі.

“Так” – економії енергії. “Ні” – забрудненню навколишнього середовища. 11 листопада відзначають Міжнародний день енергозбереження. Його запровадили ще у 2008 році. На той час до ініціативи долучилися двадцять країн, в тому числі й Україна. І хоча наша держава не лідер ощадної енергетики, певні успіхи в нас таки є.

Сонячні промені потрапляють на панелі, звідти на контролер та інвертор. Саме завдяки цьому процесу у будинку пана Олега є електроенергія. Чоловік встановив систему п’ять років тому з метою економії. Й жодного разу не пошкодував. Альтернативною енергією користується близько шести місяців, за активного сонця. У зимовий період — чергуючи з електрикою, що подається централізовано. До сонячних батарей підключено все — від техніки до водопостачання. Й електроенергія є завжди.

З кожним роком попит на сонячні панелі в Україні тільки збільшується. Абсолютний лідер у цьому напрямку — Дніпропетровщина. Більш як двадцять тисяч домоволодінь встановили таке джерело енергії саме в нашому регіоні. Та фахівці переконують: сонячна енергія не надто потужна. Тож краще мати запасний варіант.

“Наприклад, для буденного використання такої енергії вони згодяться, але якщо поряд такої електростанції, вітряком або сонячною батареєю встановити електроакумулятор, то вони згодяться як резерв.”

А от в крамничці Лариси Янівни електроенергію та опалення отримують від твердопаливного котла. Цей варіант відновлювального джерела енергії жінці прийшовся більш до душі та по кишені. Крім того, він не морочливий в обслуговуванні та використанні.

Розпалюють котел вівсяними брикетами. Від них майже немає запаху і диму. За день на обігрів йде близько двадцяти кілограмів. А за весь сезон 2-3 тонни. Які коштують 7 тисяч гривень. Саме стільки пані Лариса раніше сплачувала на місяць за централізовану електроенергію. До речі, якість опалення також істотно змінилась.

З року в рік у світі все більше переходять на відновлювальні джерела енергії. В Україні на них приходиться поки що чотири відсотки ринку. Та згодом наша держава може досягнути більш серйозного рівня.

“Зараз питання навіть не тільки у виробництві чистої енергії, а у її зберіганні. Тому що є особливості в енергосистемі, в енергобалансі, чим маневрувати. Тому тут скоріше питання розв’язання технічного питання у запасанні енергії й у маневруванні.”

Для покращення екологічного стану на Дніпропетровщині навіть запровадили програму видобутку чистої енергії. В нашому регіоні, зокрема, розташована найбільша сонячна електростанція в Україні. Вона ж третя у Європі.